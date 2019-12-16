Юрий Борисов прибыл с визитом в Сирию для встречи с Асадом

Российский Вице-премьер Юрий Борисов прибыл в Сирию с двухдневным визитом, в рамках которого он проведет встречу с президентом страны Башаром Асадом, обсудит порт Тартус и поставки сельхозпродукции, сообщили в аппарате вице-премьера.

В сообщении говорится, что визит проводится в преддверии двусторонней межправкомиссии и что на нем будет обсуждаться функционирование порта Тартус, а также варианты предоставления Сирии таможенных преференций.

Так, предполагается, что САР может поставлять в России цитрусовые, оливки и оливковое масло.

На встрече будут подняты вопросы поставок в Сирию зерна, в том числе по линии гуманитарной помощи.