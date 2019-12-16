Врач назвал главные ошибки при лечении горла

При первых признаках заболевания горла не стоит увлекаться ингаляциями. Особенно паровыми, рассказал aif.ru врач-оториноларинголог Владимир Зайцев. Он уточнил, что самолечение может привести к осложнению развития болезни.

«Они (ингаляции -прим. ред.) бывают разными — паровыми, ультразвуковыми и народными, когда дышат над картошкой, чайником и т. д. Особенно нежелательны паровые варианты. История с самоназначением себе ингаляции плоха тем, что если у человека есть подозрение на удушье, то у него риски развития такого осложнения заметно возрастают», - пояснил Владимир Зайцев.

Он добавил, что начинающееся удушье можно распознать по таким признакам, как дискомфорт и ощущение инородного тела в горле, дышать становится тяжелее. Во время ингаляции происходит нагрев, из-за чего усиливается отечность, и человек может задохнуться.

«Стоит понимать, что нельзя делать ингаляции, если есть повышенная температура тела — свыше 37,5, это также усиливает отечность. Результат все тот же — удушье. Тут наоборот следует применять противоотечную терапию, которая помогает вернуть слизистые и ткани в горле в норму», - пояснил оториноларинголог.

Не стоит заниматься самолечением и покупать антибиотики при любой боли в горле. Если болезнь вызвана вирусами, то данные препараты ничем не помогут, уточнил Зайцев. Не стоит и отказываться от их приема совсем. При ангине требуется именно антибактериальная терапия. И если не следовать рекомендациям специалиста, то можно получить серьезное осложнение.

По словам оториноларинголога, ни в коем случае нельзя полоскать или смазывать горло керосином, поскольку это смертельно опасно. Подобные манипуляции могут привести к развитию таких онкологических заболеваний, как рак корня языка, рак небных миндалин, рак гортани.

Еще одна ошибка при лечении горла – это полоскания с содой, солью или йодом. Самолечение может привести к плачевным результатам. Соль пересушивает слизистую задней стенки глотки, а сода усиливает болевые ощущения, говорит Владимир Зайцев. К ожогу слизистой может привести и употребление в больших количествах лука, имбиря и чеснока.

Способно сжечь слизистую и неконтролируемое использование ультрафиолетовых ламп. Врач-оториноларинголог уточнил, что взрослые должны ее использовать не больше минуты, а для лечения ребенка – еще меньше. Так же стоит применять только по назначению доктора и не превышать дозировку таблетки для рассасывания.