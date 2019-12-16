Суд оставил историка Соколова под стражей

Суд в Санкт-Петербурге оставил историка Олега Соколова под стражей, тем самым отклонив апелляционную жалобу защиты ученого. Подозреваемый в жестокой расправе над молодой девушкой Соколов был арестован до 8 января, а 19 ноября стало известно о его попытке нанести себе вред в перерыве между следственными действиями.

«Постановление суда первой инстанции оставить без изменения», - огласила приговор федеральный судья.

Историка и экс-доцента Санкт-Петербургского государственного университета задержали 9 ноября после того, как он упал в реку Мойку. Когда мужчину вытащили из воды, в его рюкзаке были обнаружены фрагменты женского тела и пистолет.

Сотрудники Следственного комитета провели обыск в квартире 63-летнего мужчины и нашли там останки аспирантки Анастасии Ещенко. Позже выяснилось, что помимо рабочих отношений, у историка и его 24-летней подопечной были личные связи.

По версии следствия, Соколов застрелил свою возлюбленную во время очередной ссоры и пытался избавиться от ее тела. Ближайшее время подозреваемый в жутком преступлении проведет в психиатрической лечебнице, где специалисты будут оценивать его адекватность.