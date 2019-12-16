В Москве ожидается самый теплый декабрьский день за всю историю

Погода в Москве 19 декабря может побить исторический рекорд и стать самой теплой в этот день за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха будет отставать от нормы на два месяца и соответствовать третьей декаде октября.

По прогнозам синоптиков, воздух может прогреться от трех до восьми градусов тепла.

«Вполне возможно, что будет превзойден рекорд, который до этого был за весь период наблюдений», - сказал в разговоре с ТАСС исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он отметил, что необычно теплая для декабря погода связана со стыком барических образований – циклона с Запада и антициклона с Востока. Зона сходимости потоков приводит к тому, что постоянно дуют южные ветра, уточнил Вильфанд.

Ранее синоптики уже заявляли о возможных температурных рекордах нынешнего декабря. Они также предположили, когда в Москву придет похолодание.