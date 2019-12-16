Эсминец ВМС США вошел в порт Румынии

Ракетный эсминец ВМС США USS Ross прибыл в порт Констанца в Румынии. Это произошло после того, как накануне корабль зашел в акваторию Черного моря.

Как сообщает командование оперативного флота США, заход оказался уже восьмым по счету для американских боевых кораблей в текущем году. Ранее в Черном море находился еще один эсминец ВМС США «Портер». Сообщение командования передает «Интерфакс».

Отметим, USS Ross» оснащен крылатыми ракетами «Томагавк» и системой противоракетной обороны «Иджис», так же, как и эсминцы «Дональд Кук», «Карни» и «Портер».

Ранее эсминец зашел в юго-западную часть Черного моря. Корабль был взят на сопровождение российским МРК «Вышний Волочек» Черноморского флота, который осуществил контроль за его действиями в акватории.