Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года
Каждый человек сможет самостоятельно решать, в каком виде вести трудовую книжку.
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Владимир Путин подписал федеральный закон о введении электронных трудовых книжек. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.
Исходя из нового закона, вся информация о трудовой деятельности будет собрана в электронном виде. Речь идет о месте работы, должностных обязанностях, переводах с должности на должность, стаже, увольнении и других сведениях. Эту информацию работодатель сможет также передавать в пенсионный фонд.
Каждый человек сможет самостоятельно определить, в каком виде будет вести трудовую книгу - в электронном или печатном.