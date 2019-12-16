Путин и Меркель обсудили итоги саммита в «нормандском формате»

Президент Российской Федерации Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудили итоги саммита в «нормандском формате», который состоялся в Париже 9 декабря.

В ходе телефонного разговора стороны дали позитивную оценку состоявшейся встрече, на которой были согласованы некоторые шаги по реализации минского Комплекса мер, который, по общему мнению участников переговоров в Елисейском дворце, является безальтернативной основой для мирного урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Лидеры подчеркнули важность дальнейшего диалога, сообщили в пресс-службе Кремля.

Кроме того, Путин и Меркель подробно остановились на ситуации в Ливии, где продолжается жесточайший политический кризис. Стороны пришли к выводу о недопущении дальнейшего обострения ситуации. Владимир Путин подтвердил готовность России к продолжению содействия посредническим усилиям на этом направлении со стороны Германии и ООН.

В ходе разговора политические лидеры двух стран затронули и актуальные для обеспечения энергобезопасности Европы вопросы, в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2». Условлено продолжать тесные двусторонние контакты по всему перечню тем, представляющих взаимный интерес.