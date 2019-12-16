Президент России Владимир Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года. Документ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Речь идет об обязательных отчислениях 6% от зарплаты россиян в накопительную часть пенсионной системы, которые после этого следуют в страховую часть, обеспечивающую выплаты нынешним пенсионерам. В соответствии с действующим ранее законодательством, установленный срок заканчивался в 2021 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон продлил «заморозку» отчислений накопительной пенсии. По прогнозам правительства, продление позволит увеличить доходы бюджета Пенсионного фонда России в 2020 году в части, не связанной с финансированием накопительной пенсии, на 634,8 миллиарда рублей. Дополнительные поступления по распределительной составляющей пенсионной системы будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий.