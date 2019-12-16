«Пять мин по населенному пункту»: корреспондент «Звезды» рассказала о ситуации в Донбассе

С украинской стороны было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров по населенному пункту Широкая Балка. По информации корреспондента «Звезды» Екатерины Габель, такие обстрелы в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) фиксируют практически каждый день.

«Согласно заявлению Совместного центра по контролю и координации, сегодня был зафиксирован обстрел по населенному пункту Широкая Балка. Было выпущено пять мин калибром 120 миллиметров. И такие отчеты поступают каждый день», - рассказала Габель в комментарии «Открытому эфиру».

По последним данным СЦКК украинские формирования открыли огонь по Широкой Балке к западу от Горловки. Помимо мин калибра 120 милиметров применялись также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются.