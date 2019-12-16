Президент России Владимир Путин подписал закон об отмене «банковского роуминга». Он вступит в силу в 2020 году. Документ запрещает банкам брать комиссию за переводы между физическими лицами, которые зарегистрированы в одной финансовой организации, но в разных регионах.

Ранее Госдума приняла закон об отмене «банковского роуминга» в третьем чтении. В Банке России выразили поддержку закону об отмене комиссии за межрегиональные денежные переводы внутри одного банка.

«Законопроект выравнивает в правах граждан страны вне зависимости от места их проживания. Сокращение издержек потребителей на осуществление переводов - важный вектор развития финансового рынка», - заявили в пресс-службе Центробанка.

В ЦБ добавили, что осуществление денежных переводов между банковскими счетами и картами физических лиц в пределах одного банка происходит через его платежную инфраструктуру без участия третьих лиц. Таким образом, подчеркнули в регуляторе, денежные переводы между различными регионами не ведут к дополнительным издержкам.