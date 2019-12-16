Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ

Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в порядок ограничений на выезд из РФ уволенных с военной службы в органах ФСБ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, временный запрет на выезд за пределы России может вводиться на срок до пяти лет. Ограничение на выезд может устанавливаться со дня увольнения с военной службы и относится к компетенции ФСБ.

По словам заместителя председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмилы Боковой, закон предполагает расширить перечень ограничений на момент увольнения со службы.

Ранее ограничения на выезд из РФ действовали во время прохождения госслужбы в органах ФСБ. Данный закон принят в целях безопасности самих сотрудников ФСБ, считает глава комитета Совета Федерации по законодательству Андрей Клишас.