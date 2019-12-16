Опубликованы кадры стрельбы на станции «Косино» московского метро

Неизвестный устроил стрельбу в московском метро. Он несколько раз выстрелил из неустановленного оружия прямо в тоннель на станции метро «Косино», после чего скрылся.

Сотрудникам полиции удалось вскоре задержать мужчину рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект». Он угрожал окружающим предметом, похожим на оружие.

На кадрах с места происшествия, опубликованных МВД РФ, видно, что мужчина произвел несколько выстрелов, поднимаясь по лестнице на выход. В этот момент на платформе находились люди, но никто из них не пострадал.

В отношении нарушителя спокойствия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). В настоящий момент задержанный заключен под стражу.