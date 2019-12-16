Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры стрельбы на станции «Косино» московского метро

Егор Левин
15:15 16.12.2019
Мужчина произвел несколько выстрелов в тоннель, уходя с платформы наверх по лестнице.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ

Неизвестный устроил стрельбу в московском метро. Он несколько раз выстрелил из неустановленного оружия прямо в тоннель на станции метро «Косино», после чего скрылся.

Сотрудникам полиции удалось вскоре задержать мужчину рядом со станцией метро «Лермонтовский проспект». Он угрожал окружающим предметом, похожим на оружие.

На кадрах с места происшествия, опубликованных МВД РФ, видно, что мужчина произвел несколько выстрелов, поднимаясь по лестнице на выход. В этот момент на платформе находились люди, но никто из них не пострадал.

В отношении нарушителя спокойствия возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство» (213 УК РФ). В настоящий момент задержанный заключен под стражу.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.12.2019, 15:22
Путин подписал закон о временном запрете на выезд из РФ для экс-сотрудников ФСБ
Дата16.12.2019, 12:42
Шойгу: в МО РФ создана система прогнозирования вооруженных конфликтов
Дата16.12.2019, 14:30
Стали известны итоги жеребьевки 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата16.12.2019, 12:42
Шойгу: в МО РФ создана система прогнозирования вооруженных конфликтов
Дата16.12.2019, 13:58
Высшие чины и военный оркестр: уникальные кадры похорон агента КГБ Глена Соутера
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
16:05 В стране и мире
Врач назвал главные ошибки при лечении горла
15:59 В стране и мире
Эсминец ВМС США вошел в порт Румынии
15:47 В стране и мире
Путин подписал закон о введении электронных трудовых книжек с 2020 года
15:45 В стране и мире
Путин и Меркель обсудили итоги саммита в «нормандском формате»
15:43 В стране и мире
Путин подписал закон о «заморозке» накопительной пенсии до 2023 года
События дня
События дня
Гром-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Я перешел границу от А до Я»: нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета в Новосибирске
Видео
Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе
Опубликован список самых ненадежных паролей
Видео
Пассажиры сняли на видео утечку топлива из летящего самолета
Валерия раскрыла подробности ДТП с участием ее сына
Названы самые востребованные в 2020 году профессии
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.