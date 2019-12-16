Президент Эстонии извинилась за главу МВД, оскорбившего финского премьера

В понедельник, 16 декабря, состоялся телефонный разговор президента Эстонии Керсти Кальюлайд и главы Финляндии Саули Ниинисте, в котором эстонский лидер принесла извинения за слова министра внутренних дел Марта Хельме, нелестно отозвавшегося о финском премьер-министре Санне Марин. Об этом сообщается на сайте канцелярии финского президента.

Напомним, в воскресенье глава МВД Эстонии, комментируя назначение Санны Мартин на пост главы кабмина Финляндии, сказал, что «продавщица смогла подняться до премьер-министра».

«Кирсти Кальюлайд извинилась за интервью министра внутренних дел Эстонии Марта Хельме. По просьбе президента, глава Финляндии направил извинения премьер-министру Санне Марин и правительству Финляндии», - говорится в сообщении финской канцелярии.

Десятого декабря кандидатура Санны Марин была утверждена парламентом на пост премьер-министра Финляндии. Ей 34 года.