Медведев подписал постановление о компенсациях за найм жилья для контрактников

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о повышении компенсаций за найм жилья для контрактников.

«Я подписал постановление, которое касается усиления социальной защиты отдельных категорий граждан, в данном случае это военные контрактники Вооруженных сил РФ. В соответствии с новым постановлением мы повышаем денежную компенсацию за поднаем жилья солдатам, сержантам, матросам, старшинам, членам их семей за арендованное жилье», - сказал Медведев.

Медведев подчеркнул, что все вышеперечисленные категории военнослужащих будут получать такую же компенсацию, как офицеры и прапорщики.

В правительство инициативу внесло Министерство обороны. В ведомстве отметили, что последний раз размеры компенсации пересматривали в 2008 году. С тех пор расходы за аренду квартир значительно выросли.