Экс-министр финансов Подмосковья приговорен к 14 годам колонии

Экс-министр Подмосковья Алексей Кузнецов осужден Басманным судом Москвы на 14 лет колонии. Также, решением суда, Кузнецову запрещено занимать должности на госслужбе на протяжении трех лет.

«Назначить Кузнецову наказание в виде 14 лет колонии общего режима», - огласила приговор судья.

Из обвинительного заключения следует, что Кузнецов вместе с другими подмосковными чиновниками, входил в организованную преступную группировку, члены которой расхищали муниципальную собственность. Уголовное дело по данному факту было возбуждено весной 2008 года.

Более 10 лет сотрудники Следственного комитета вели расследование, которое осложнялось бегством Кузнецова за границу. Бывшего чиновника задержали в 2013 году во Франции, а в январе экстрадировали в Россию.

Всего Кузнецову вменяются десять эпизодов мошенничества в особо крупном размере, девять эпизодов растраты имущества и три эпизода легализации денежных средств. Согласно данным, которыми располагает следствие, ущерб от его незаконной деятельности составил 14 миллиардов рублей.

Кузнецов признал свою вину и рассчитывал на особый порядок судебного решения, гарантирующий более мягкое наказание, но суд отказал ему.