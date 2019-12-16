Забытая Гитлером: в США продали с аукциона шифровальную машину «Энигма»

Знаменитая шифровальная машина «Энигма» времен Второй мировой войны ушла с молотка в американском Далласе за 106 тысяч долларов. Уникальный лот был в рабочем состоянии и в полном комплекте, что только добавило ей стоимости.

Вместе с самой машиной покупатель получил инструкцию по эксплуатации и футляр со знаком Третьего рейха.

Известно, что на сегодняшний день сохранилось всего около 250 таких машин. В конце Второй мировой войны Гитлер приказал уничтожить все шифровальные машины, чтобы ни у кого не было возможности разгадать сообщения, которые передавались нацистами.