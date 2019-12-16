Плацкартный вагон-трансформер показали в Москве

У жителей и гостей Москвы появилась возможность испытать новейший концепт плацкартного вагона-трансформера, причем не отправляясь в путешествие. Прототип выставлен в натуральную величину на Казанском вокзале столицы. Новый вагон включает в себя раздвижные перегородки, специальные шторы, розетки и USB, а также индивидуальные столики.

Широкой публике новинка представлена впервые, до этого с ней могли ознакомиться посетители профильной транспортной выставки. Желающие могут не только посидеть на пассажирском месте, но и оценить функциональность вагона: открыть шкафы и откинуть столик. Макет будет открыт для посещения с 10.00 до 17.00 ежедневно до середины января 2020 года.

Разработчики подчеркивают, что это не окончательный вариант, а лишь одна из многих концепций плацкартного вагона, который может прийти на смену уже привычному.

Количество посадочных мест осталось прежним, как и в предыдущей версии плацкарта, в нем могут разместиться 54 путешественника одновременно. В настоящее время готовятся еще два концепта вагона, которые позже будут продемонстрированы пассажирам. На основании их отзывов будет выбран окончательный вариант, который запустят в производство.