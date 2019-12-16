Ветераны Великой Отечественной войны смогут ездить в Крым бесплатно

Проезд на поезде в Крым в следующем году сделают бесплатным для участников и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом сообщил представитель компании-перевозчика.

Акция приурочена к 75-летию Победы. Ограничений по количеству поездок нет. В стоимость включена плата за питание и постельное белье. Чтобы получить билеты, потребуется документ, подтверждающий льготы.

Также с ветеранами бесплатно сможет проехать один сопровождающий.

Железнодорожное движение по Крымскому мосту обещают открыть в конце декабря. Ожидается, что первый поезд отправится из Санкт-Петербурга в Севастополь 23 декабря.

В ночь на воскресенье, 15 декабря, на Крымском мосту опробовали новую подсветку – на арках зажглись две тысячи светильников. Переправа стала бело-сине-красной. В полную силу светодиоды включат после запуска движения поездов.