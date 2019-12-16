Пассажирский автобус загорелся по дороге из Москвы в Махачкалу. Инцидент произошел на 911 километре автодороги «Москва - Волгоград» в Иловинском районе Волгоградской области. Во время движения у автобуса «Неоплан» вспыхнул моторный отсек. Водитель немедленно остановился на обочине и объявил о срочной эвакуации пассажиров. Около 40 человек оперативно покинули салон автобуса. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работают экипажи ДПС ГИБДД ГУ МВД России. Прибывшие пожарные оперативно ликвидировали возгорание. Сообщается, что на линию машина вышла после проведения очередного технического осмотра, в ходе которого нареканий к его состоянию у техников не возникло. Пассажиры продолжили путь на попутном транспорте, в произошедшем разбираются эксперты.