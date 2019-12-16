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Волгоградская учительница объяснила, зачем отрезала челку школьнику

Иван Линдеманн
13:08 16.12.2019
Преподаватель русского языка признала, что поступила непедагогично, но пыталась действовать из лучших побуждений.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК «Звезда»

Волосы школьника были очень длинные, к тому же, у мальчика были большие проблемы со зрением. Именно поэтому преподаватель русского языка из Волгоградской области Гульнара Мутаева приняла решение остричь своему ученику челку. Об этом она рассказала «360».

По ее словам, она отрезала от лица «три-четыре волосинки и этим обозначила длину». Мальчик на произошедшее отреагировал нормально – не расстроился и не заплакал.

Мутаева сообщила, что затем школьник пошел на урок английского. Преподаватель иностранного языка видела мальчика с нормальной челкой, а уже после урока, по словам учительницы, его «кто-то серьезно обкорнал».

Свои слова, как утверждает Мутаева, она может подтвердить вещественными доказательствами – отрезанные волосы лежат в урне в классе.

Преподаватель русского языка признала, что поступила непедагогично, но пыталась действовать из лучших побуждений. Она утверждает, что мальчик живет в проблемной семье и постоянно ходит в школу неухоженный.

Ранее в связи с произошедшим Гульнару Мутаеву временно отстранили от занятий. Родители школьника тем временем написали заявление, в котором сообщили, что не имеют претензий к педагогу.

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