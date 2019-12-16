В Кремле призвали тщательнее изучить законопроект Рады о децентрализации

Законопроект о децентрализации, который размещен на сайте Верховной рады Украины, следует изучать на предмет соответствия Минским соглашениям, а также формуле Штайнмайера. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал проект закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», зарегистрированный в Раде действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.

В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны, а также ввести институт префекта.

Песков отметил, что Кремль пока никак не отреагировал на то, что в законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса.