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В Кремле призвали тщательнее изучить законопроект Рады о децентрализации

Наталия Майорова
13:56 16.12.2019
Песков отметил, что Кремль пока никак не отреагировал на то, что в законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса.
В Кремле призвали тщательнее изучить законопроект Рады о децентрализации
© Фото: Vyacheslav Maevskiy Globallookpress

Законопроект о децентрализации, который размещен на сайте Верховной рады Украины, следует изучать на предмет соответствия Минским соглашениям, а также формуле Штайнмайера. Об этом сегодня, 16 декабря, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом, он прокомментировал проект закона «О внесении изменений в конституцию Украины (относительно децентрализации власти)», зарегистрированный в Раде действующим украинским лидером Владимиром Зеленским.

В документе предлагается изменить административно-территориальное устройство страны, а также ввести институт префекта.

Песков отметил, что Кремль пока никак не отреагировал на то, что в законопроекте нет ни слова об особом статусе Донбасса.

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