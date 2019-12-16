Путин поручил кабмину принять дорожную карту по реализации стратегии ВТС

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять дорожную карту по реализации стратегии военно-технического сотрудничества. Он подчеркнул, что цели и задачи государственной политики в этой сфере, а также основные направления дальнейших действий были закреплены в стратегии ВТС, утвержденной в октябре.

Путин также поручил уделить первоочередное внимание членам ОДКБ, СНГ и другим традиционным партнерам.

«На их долю приходится больше трети экспорта российской военной техники», - сказал российский президент.

Путин также отметил, что позиции России на глобальном рынке вооружений укрепляются, несмотря на санкции. При этом, большой вклад в продвижение военной продукции оказывают международные выставочные мероприятия.