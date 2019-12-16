В Кремле выразили надежду, что Зеленский сдержит обещания о мире в Донбассе

В Кремле обозначили разницу в подходах к ситуации на Донбассе экс-президента Украины Петра Порошенко и действующего главы страны Владимира Зеленского.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, один начал войну в Донбассе, а другой теперь говорит о необходимости ее прекращения. В свою очередь, Москва надеется на реализацию обещаний Зеленского.

«Мы надеемся, что все это будет реализовано, мы надеемся, что Киев пройдет свою большую часть пути в плане реализации Минских договоренностей», - подчеркнул Песков.

По его словам, главное здесь, чтобы Украина выполнила взятые на себя обязательства по договоренностям, причем по всему комплексу мер.

Ранее глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов. Сегодня, 16 декабря, стороны обмениваются новыми предложениями по урегулированию кризиса.