Власти Иркутской области озвучили сроки ликвидации последствий паводка

Последствия мощного паводка в Иркутской области будут окончательно устранены к сентябрю 2022 года. Об этом заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Игорь Кобзев на первом после назначения на должность совещании.

После поездки в Тулун и Нижнеудинск, которые больше всего пострадали от разрушительного наводнения, Кобзев поручил скорректировать бюджет и пересмотреть приоритеты. Многие из пострадавших до сих пор не получили компенсации за утраченное имущество. На разработку новой программы отведено четыре дня.

Во время посещения Тулуна Кобзев осмотрел стройплощадку, на которой в данный момент возводят три двухэтажных многоквартирных дома, каждый из которых рассчитан на 24 семьи. В соответствии с планом строительства, сдать их планируется к марту 2020 года.

Также в проекте указаны сроки строительства десяти пятиэтажек и новой школы. Помимо прочего, Кобзев посетил поликлинику и микрорайон Березовая роща, где пообщался с местными жителями.

Напомним, стихийное бедствие накрыло Иркутскую область в конце июня. Сильные дожди подняли уровень воды в реках, вследствие чего в зоне затопления оказались около 100 населенных пунктов региона. По предварительным подсчетам, сумма ущерба составила 29 миллиардов рублей. Погибли в стихийном бедствии 25 человек.