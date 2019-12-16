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Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты

Анна Касаткина
01:37 16.12.2019
Влияние последствий выхода американцев из ДРСМД учитывается при обеспечении национальной безопасности России, подчеркнул командующий РВСН Сергей Каракаев.
Глава РВСН: в США испытают две запрещенные ДРСМД ракеты
© Фото: defense.gov

Влияние последствий выхода американцев из ДРСМД учитывается при обеспечении национальной безопасности России, подчеркнул командующий РВСН Сергей Каракаев.

Соединенные Штаты планируют испытать запрещенное Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРМСД) вооружение. Испытания двух новых ракет наземного базирования должны пройти до конца года, заявил командующий Ракетными войсками специального назначения РФ генерал-полковник Сергей Каракаев.

«До конца 2019 года США планируют испытать две новые ракеты наземного базирования средней дальности: крылатую ракету с дальностью действия более 1000 км и еще одну с дальностью более 3000 км», - рассказал он.

Каракаев также добавил, что в качестве ударных средств малой и средней дальности могут быть классифицированы и беспилотные летательные аппараты.

«Причем никто сегодня не может дать гарантию того, что эти комплексы не могут быть оснащены ядерными боеприпасами», - подчеркнул командующий РВСН.

По его словам, влияние последствий выхода американцев из ДРСМД и связанные с этим угрозы учитываются при планировании задач обеспечения национальной безопасности России.

ДРСМД прекратил свое действие 2 августа по инициативе США. Уже в середине августа американцы успешно испытали вариант ракеты «Томогавк» дальностью более 500 км.

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