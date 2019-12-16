В Кремле рассказали, как Путин встретит Новый год

Пока преждевременно говорить о том, как именно президент РФ Владимир Путин встретит новогоднюю ночь, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Пока еще рано обсуждать, еще работать и работать до Нового года», - сказал он.

Вместе с тем, Песков не стал говорить, с чего Путин начнет работу в новом году и какое мероприятие первым запланировано в графике.

«Это мы сообщим своевременно. Я пока не могу сообщить, потому что график подвижный», - подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Ранее Путин рассказал о том, что для него лично показалось самым важным в уходящем году.