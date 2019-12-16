«Я перешел границу от А до Я»: нетрезвый пассажир устроил дебош на борту самолета в Новосибирске

Нетрезвый пассажир самолета, выполнявшего рейс Минеральные Воды - Новосибирск, устроил дебош на борту воздушного судна.

По данным МВД РФ по региону, экипаж самолета обратился к правоохранителям с просьбой помочь усмирить неадекватного мужчину. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили зафиксированного в кресле пассажира, который бил ногами в стену в салоне и нецензурно выражался.

На кадрах видно, что мужчина, несмотря на скованность в движениях, пытается наброситься на правоохранителей.

«На замечания работников авиакомпании реагировал агрессивно, пытался войти в кабину пилотов. Во избежание тяжких последствий экипаж был вынужден ограничить его в движениях», - говорится на официальном сайте ведомства.

Полицейским пришлось доставить мужчину в дежурную часть. Несмотря на усилия правоохранителей, мужчина продолжил вести себя вызывающе. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ «Хулиганство».