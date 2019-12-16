Власти Пензенской области сделали 31 декабря выходным днем

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил, что подпишет постановление о переносе выходного дня с 28 декабря на 31 декабря.

Вынося такое решение Иван Белозерский отметил, что согласно проведенным социологическим исследованиям, около 92 процентов жителей Пензенской области хотят, чтобы последний день уходящего года был выходным. Это позволит людям не разрываться между офисом и праздничным столом.

Пензенская область далеко не первый российский регион, власти которого пошли навстречу пожеланиям жителей. Ранее о переносе выходного дня на 31 декабря заявили в Крыму, Бурятии, на Сахалине, в Карелии, в Ставропольском крае, Псковской и Свердловской областях.