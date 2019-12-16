Мосгорсуд временно заблокировал трансляции футбольных матчей Английской премьер-лиги на Twitch

Прямые трансляции матчей кубков Английской футбольной премьер-лиги на сайте twitch.tv. временно заблокированы. Такое решение принял Московский городской суд. Блокировке подверглись три сезона матчей с 2019 по 2022 годы.

Истцом по данному делу выступило ООО «Рамблер Интернет Холдинг», компания входит в Rambler Group. Ее руководство сочло трансляции матчей пиратским контентом и подало в суд на принадлежащий Amazon видеоcтриминговый сервис Twitch, сообщает ТАСС.

Помимо наложенных ограничений и блокировок Twitch, исковые требования включают взыскание рекордной для России компенсации - 180 миллиардов рублей. В Twitch требования истца сочли несправедливыми.

По версии ответчика, сервис лишь обеспечивает доступ пользователей Сети к соответствующей платформе и не размещает собственный контент. Иск будет рассмотрен судом 20 декабря.