Тунберг на полу: активистке напомнили про место в первом классе

Шведской экоактивистке Грете Тунберг, предпочитающей перемещаться по миру только на экологических видах транспорта, не хватило места в поезде – ей пришлось сидеть на полу.

Соответствующую фотографию Тунберг опубликовала на своей странице в Twitter.

«Еду через Германию в переполненных поездах. Наконец направляюсь домой», - подписала снимок активистка.

Сначала компания-перевозчик опубликовала на официальной странице пост с извинениями, а потом заменила его на новый. В нем сотрудники Deutsche Bahn просили девушку рассказать о том, как дружелюбно ее обслуживали в первом классе.

Оказалось, что на полу Тунберг ехала только часть пути – из-за проблем с расписанием. Вскоре активистка пересела в первый класс.

Грета Тунберг стала известна на весь мир после своих акций в защиту окружающей среды. На прошлой неделе шведка стала «Человеком года-2019» по версии журнала Time.