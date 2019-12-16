Украина предложила новые участки разведения сил в Донбассе

Власти Украины подготовили новые участки для разведения сил в Донбассе, а также альтернативные варианты.

Все они должны быть согласованы на переговорах представителей трехсторонней контактной группы. Об этом в интервью агентству УНИАН рассказал министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко. Конкретное число участков он не назвал.

«Мы считаем, что на этом этапе должно быть разведение на участках, имеющих значительное и большое гуманитарное значение», - отметил глава внешнеполитического ведомства.

Также Пристайко не исключил, что в рамках открытия новых КПП может быть возобновлено железнодорожное сообщение с неподконтрольными Киеву территориями.

В Париже 9 декабря состоялся саммит лидеров «нормандской четверки». По его итогам стороны приняли коммюнике, в котором утверждается, что базисом для работы в «нормандском формате» остаются минские соглашения. Разведение сил в Донбассе в трех новых точках запланировано на конец марта 2020 года.