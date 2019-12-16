Синоптики пообещали москвичам оттепель

Предстоящая неделя порадует москвичей теплой погодой: воздух прогреется до +5 градусов. Об этом сообщила «Звезде» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По словам синоптика, 20 декабря ожидается небольшое понижение до -3 градусов, а в выходные ночная температура опустится до -6 градусов. Тем не менее, днем ожидается от -3 до +2 градусов.

«Такие слабые морозы выше климатической нормы на 4-5 градусов для дней зимнего солнцестояния», - отметила Паршина.

Метеоролог также дала прогноз на январь 2020 года. По ее словам, второй месяц зимы также ожидается теплее, чем положено по климату.

«Средняя температура будет выше климатической нормы на один градус: ночная -10…-15 и днем -5…-10. Возможны оттепели. Какой будет характер погоды в январе, пока сказать трудно», - заключила синоптик.

Паршина отметила, что январь не будет особенно холодным. По ее словам, количество осадков ожидается в пределах нормы.

«На конец января должно выпасть около 30 сантиметров снега. Как будет в этом году – сказать трудно», - заключила метеоролог.

Ранее сообщалось, что погода в Москве 19 декабря может побить исторический рекорд и стать самой теплой в этот день за всю историю метеонаблюдений. Температура воздуха будет отставать от нормы на два месяца и соответствовать третьей декаде октября.