Акушер оценил набирающий популярность тренд на проведение самостоятельных родов

Самостоятельное извлечение матерью новорожденного ребенка при проведении операции кесарева сечения – вполне возможный вариант родов, но при соблюдении ряда условий.

Так акушер-гинеколог Тимофей Кирпа-Иванов прокомментировал «Звезде» набирающие популярность в России «гламурные роды». Их суть в том, что во время проведения кесарева сечения врачи убирают пеленку, которая разделяет женщину и ее живот и позволяют первой прикоснуться к малышу, извлечь его и приложить к груди.

«Я думаю, что это может использоваться в случаях проведения плановых кесаревых сечений, либо в ситуациях, когда это не создает технических сложностей. Просто, когда роды находятся на заключительной стадии и показания к сечению экстренные, я не думаю, что этот вариант может быть уместен. Речь, я думаю, идет о плановых операциях», - высказал свое мнение врач-акушер.

В любом случае, подобные манипуляции в операционной проводятся при непосредственном участии врачей, считает эксперт. В этом случае, возможны различные варианты, в том числе и активное участие самой роженицы.

«По большому счету, не думаю, что это будет опасно. В любом случае, подобные манипуляции не проводятся без врачебного контроля, ведь выполняют операцию врачи, и извлечением ребенка она не заканчивается. Женщина находится под регионарной анестезией, а пациенты, как правило, очень осторожны и это просто может не получиться. Либо первый этап может провести врач, а женщина сама потом завершить процедуру извлечения. Принять ребенка из рук врача и положить его на грудь, вполне возможно», - считает Тимофей Кирпа-Иванов.

Следует понимать, отмечает акушер, что полностью доверить извлечение ребенка его матери нельзя. Кесарево сечение - сложный процесс, при котором безопасное извлечение ребенка из матки требует определенного навыка.

«Технически сложный этап выведения головки и освобождения плечиков, я не думаю, что полностью отдадут на откуп женщине, для этого требуется определенный навык. Я бы предложил вывести головку и плечи, а остальное женщина могла бы доделать сама. Ряд женщин смогли бы это сделать, но далеко не всегда это легко, ведь ситуации бывают разные. Когда головка выведена, дальше все относительно не сложно», - заключил медик.

Подобные «гламурные роды» популярны на западе и вот модная тенденция дошла и до российских родильных домов. Однако, до сих пор нет никакой статистики, по количеству проведенных сечений, при которых женщина самостоятельно извлекала новорожденного.