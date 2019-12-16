На Украине не исключили возобновления ж/д сообщения с Донбассом

Глава МИД Украины Вадим Пристайко не исключил возобновления железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса в рамках открытия новых контрольно-пропускных пунктов. Сегодня, 16 декабря, стороны обмениваются новыми предложениями по урегулированию кризиса.

Пристайко отметил, что для восстановления сообщения необходимо проделать большую работу.

«Безусловно, если есть инфраструктура, здесь не сложно посчитать, где есть автомобильные дороги, где есть железнодорожные пути, и где вообще возможен переход людей. Но не только», - заявил он в интервью агентству УНИАН.

Также Киев анонсировал, что 20 или 21 декабря будет объявлено о полном прекращении огня. Кроме того, речь идет об обмене по формуле «всех на всех». Ожидается, что в ближайшее время Красный Крест предпримет попытку пересечь линию соприкосновения.

В свою очередь, в Донбассе рассчитывают, что на ближайшей встрече контактной группы в Минске удастся обсудить внесение поправок в украинское законодательство.