Пытки гречкой: отчим и мать мальчика из Омска частично признали вину
Программист Сергей Казаков и его сожительница, которые ставили восьмилетнего сына на гречку, впоследствии вросшую в кожу ребенка, в суде частично признали свою вину в истязании.
Они не согласны с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также, что эти действия можно квалифицировать как пытки. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.
В понедельник, 16 декабря, по уголовному делу начался допрос свидетелей.
Жителей Омска, 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летнюю сожительницу Алину Юмашеву, обвиняют в истязании ребенка, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.
Следствие считает, что с апреля по май 2019 года Казаков якобы в целях воспитания не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречку на длительное время. Делал он это, по данным СК, за малейшую провинность. Мать восьмилетнего мальчика была в курсе происходящего, но не вмешивалась в это.
После очередного случая ребенок, который больше не мог терпеть боль, рассказал обо всем соседу, который сообщил заявил в полицию.
Разлетевшиеся по Сети фотографии мальчика с вросшей в колени гречкой вызвали широкий общественный резонанс.
Ребенок перенес операцию – крупу, на которой пришлось стоять мальчику, пришлось вырезать.
В настоящее время отчим Казаков находится под арестом, а его сожительница Юмашева – под подпиской о невыезде. Им может грозить до семи лет лишения свободы