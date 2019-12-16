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Пытки гречкой: отчим и мать мальчика из Омска частично признали вину

Иван Линдеманн
11:29 16.12.2019
Родителей обвиняют в истязании и умышленном причинении вреда ребенку.
Пытки гречкой: отчим и мать мальчика из Омска частично признали вину
© Фото: Nikolay Gyngazov, Globallookpress

Программист Сергей Казаков и его сожительница, которые ставили восьмилетнего сына на гречку, впоследствии вросшую в кожу ребенка, в суде частично признали свою вину в истязании.

Они не согласны с тем, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также, что эти действия можно квалифицировать как пытки. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области.

В понедельник, 16 декабря, по уголовному делу начался допрос свидетелей.

Жителей Омска, 35-летнего программиста Сергея Казакова и его 27-летнюю сожительницу Алину Юмашеву, обвиняют в истязании ребенка, умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью и неисполнении родительских обязанностей.

Следствие считает, что с апреля по май 2019 года Казаков якобы в целях воспитания не менее шести раз ставил своего пасынка коленями на гречку на длительное время. Делал он это, по данным СК, за малейшую провинность. Мать восьмилетнего мальчика была в курсе происходящего, но не вмешивалась в это.

После очередного случая ребенок, который больше не мог терпеть боль, рассказал обо всем соседу, который сообщил заявил в полицию.

Разлетевшиеся по Сети фотографии мальчика с вросшей в колени гречкой вызвали широкий общественный резонанс.

Ребенок перенес операцию – крупу, на которой пришлось стоять мальчику, пришлось вырезать.

В настоящее время отчим Казаков находится под арестом, а его сожительница Юмашева – под подпиской о невыезде. Им может грозить до семи лет лишения свободы

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