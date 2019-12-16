Падада в руинах: на Филиппинах устраняют последствия разрушительного землетрясения

Десятки человек могут находиться под завалами зданий, разрушенных землетрясением на Филиппинах. К этой минуте известно о трех погибших, в том числе - ребенке. Не менее 40 человек числятся в списке пострадавших.

Подземный удар, магнитудой почти 7 баллов разрушил жилые здания, церковь, школы и магазины в городе Падада. Люди в панике покидали дома и торговые центры.

Согласно данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр разрушительного землетрясения находился в 59 километрах к юго-западу от города Давао, который населяет более 1,2 миллиона человек. Очаг залегал на глубине около 80 километров. В настоящее время представители оперативных служб заняты разбором завалов, а также поиском возможных уцелевших под обломками строений.