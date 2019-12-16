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ОЗХО уличили в подмене фактов о «химатаке» в Сирии

Наталия Майорова
10:58 16.12.2019
В распоряжении WikiLeaks появилась первая версия отчета ОЗХО, еще не подвергшаяся цензуре. В докладе содержатся детали, которые позже умалчивались или были подвергнуты изменениям.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Karam Almasri ZUMAPRESS.com Globallookpress

Специалисты организации WikiLeaks провели новое расследование, в котором пришли к выводу, что высокопоставленный сотрудник Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) потребовал уничтожить все «следы» документа, который подрывает озвученные ранее утверждения организации о проведении «химической атаки» в Сирии в 2018 году.

Речь идет об информации о сброшенных с воздуха газовых баллонах, что является ключевой деталью в обвинении США сирийского президента Башара Асада якобы в организации этого преступления.

В распоряжении организации WikiLeaks оказалась первая версия доклада ОЗХО, еще не прошедшая цензуру.

Первоначальный отчет резко отличается от поздних версий. В нем обозначены исчезнувшие позже сомнения группы ОЗХО относительно происхождения баллонов с газом: они говорили о том, что, скорее всего, баллоны были установлены вручную, а вовсе не сброшены с воздуха. Специалисты WikiLeaks также усомнились в том, что сотрудники организации вообще посещали сирийскую Думу, где якобы произошла химатака.

Напомним, в конце ноября были раскрыты детали об утечке электронного письма, подлинность которого была подтверждена ОЗХО. Тогда выяснилось, что первоначальный вариант доклада был подвергнут жесткой цензуре и затем не раз переписывался. Лишь после этого отчет был представлен широкой публике.

К аналогичным итогам ранее пришли сотрудники независимой комиссии исследователей фонда Courage, созданного по инициативе WikiLeaks. Специалисты провели анализ документации, выслушали показания и рассмотрели доказательства информатора из ОЗХО. После этого комиссия пришла к выводу, что расследование организации о якобы имевшей место химической атаке в сирийском городе Дума было предвзятым, а его выводы «ошибочны и мало связаны с фактами».

Более того, ранее в СМИ появился документ, который якобы был составлен внутри ОЗХО. В нем сообщалось, что опубликованный 1 марта доклад Организации по запрещению химического оружия, посвященный событиям в сирийской Думе, возможно, противоречит внутренней инженерной экспертизе организации. Таким образом, получалось, что информация из официального документа и данные, которые, предположительно, содержатся во внутренней инженерной оценке ОЗХО, противоречат друг другу.

Еще одни выводы, которые не остались без внимания СМИ, сделал продюсер британского телеканала BBC Риама Далати. Он заявил, что кадры оказания помощи «Белыми касками» якобы пострадавшим от «химатаки» 7 апреля 2018 года жителям сирийской Думы являются постановочными.

Это, в свою очередь, прокомментировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков. Он заявил, что в российском военном ведомстве не удивлены подобному высказыванию.

Инцидент с якобы химатакой в сирийской Думе произошел в апреле 2018 года. Запад обвинил официальный Дамаск в «бомбардировке» города Дума в Восточной Гуте боеприпасами, содержащими хлор. Позже организация «Белые каски» предъявила видеокадры, на которых запечатлены якобы пострадавшие от нападения мирные сирийские граждане, однако впоследствии выяснилось, что они являются постановочными.

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