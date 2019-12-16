Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
© Фото: Carol Guzy Globallookpress
Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
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Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
© Фото: Carol Guzy Globallookpress
Асад: в Сирии остались тысячи американских военных
В ДPУГИХ CMИ
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