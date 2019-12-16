Рогозин анонсировал первый пуск ракеты «Сармат»

Осуществить первый пуск новейшей российской межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» планируется в самое ближайшее время. Об этом журналистам рассказал генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Скоро будет», - заявил он, говоря о назначенных на 2019 год пусках ракет военного назначения.

Ранее командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев сообщил, что сейчас «Сармат» готовится к летным испытаниям.

Новейшая межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат» заменит самую мощную в мире стратегическую ракету шахтного базирования РС-20В «Воевода». Она будет способна нести боевые гиперзвуковые блоки нового поколения.

Впервые тактико-технические характеристики «Сармата» были раскрыты на форуме «Армия-2019»: дальность стрельбы оружия составляет 18 тысяч километров, а его масса - 208,1 тонн. При этом масса полезной нагрузки равняется приблизительно десяти тоннам.

Длина ракеты составляет 35,5 метров, а ее диаметр - три метра. Масса топлива - 178 тонн.