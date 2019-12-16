«Решение по спасению жизни»: программист Спиридонов не намерен отказываться от пересадки головы

Участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов не намерен отказываться от операции. В настоящий момент проект поставлен на паузу, признался россиянин. Руководить уникальным научным экспериментом должен итальянский нейрохирург Серджио Канаверо.

В настоящий момент, по словам пациента, доктор проводит заключительные опыты с грызунами и готов приступить к осуществлению плана по пересадке головы.

«Мое отношение к операции по пересадке головы не изменилось. Я считаю, что есть ситуации, когда такая операция - единственное возможное решение по спасению жизни. С этической точки зрения оно ничем не отличается от обычной трансплантации. Ведь нет каких-то серьезных этических дискуссий в обществе по поводу пересадки органов: легких, печени, почек. Это плановые операции, которые сегодня проводятся и в России каждый день. Трансплантации такого рода давно стали привычными», - цитирует RT слова Спиридонова.

Сам Спиридонов с детства страдает от мышечной атрофии – врожденного заболевания, которое не позволяет его телу нормально развиваться. Больной лишен возможности самостоятельно передвигаться и постоянно находится в инвалидном кресле.

Впервые о возможной уникальной операции по трансплантации стало известно в 2015 году. В многочисленных интервью итальянский врач рассказывал, что выбрал для своего эксперимента Спиридонова, так как именно такие пациенты, по его мнению, нуждаются в пересадке.