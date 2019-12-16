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Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев

Роман Захаров
00:53 16.12.2019
Реджеп Эрдоган призвал Дональда Трампа не жертвовать отношениями между Турцией и США и не использовать события 1915 года для проведения своей внутренней политики.
Эрдоган пригрозил США признать геноцид индейцев
© Фото: Mark Thomas, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Турция может признать геноцид индейцев в США в ответ на признание Сенатом американского Конгресса геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Соответствующее заявление сделал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Наш парламент также может признать геноцид индейцев», - сказал Эрдоган, отметив, что это является темной страницей в истории Соединенных Штатов.

Президент Турции также призвал своего американского коллегу Дональда Трампа не жертвовать отношениями между двумя государствами и не использовать произошедшее в 1915 году для проведения своей внутренней политики. При этом Эрдоган подчеркнул, что оценку этим событиям должны давать не политики, а историки, сообщает телеканал TRT Haber.

Сенат Соединенных Штатов 12 декабря единогласно принял резолюцию о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. Постановления Палаты представителей и Сената, которые принимаются отдельно в каждой палате американского Конгресса, не имеют юридической силы и носят рекомендательный характер. Таким образом законодатели демонстрируют свою позицию по тому или иному вопросу. При этом у исполнительной власти есть право игнорировать такого рода документы.

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