В Москве полицейский застрелил ударившего мать ножом мужчину

В Москве сотрудник полиции смертельно ранил подозреваемого в нападении на женщину. Причиной этого стало неадекватное поведение мужчины, который набросился на правоохранителей.

Полицейские прибыли на вызов в одну из квартир на улице Генерала Тюленева. Сообщалось, что находящаяся там женщина получила ножевое ранение.

На месте правоохранители застали мужчину, который вел себя «неадекватно» и бросился на них, угрожая «предметом, похожим на пистолет», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД. Одному из сотрудников пришлось применить табельное оружие. От полученного ранения подозреваемый скончался.

Раненую женщину, которая оказалась матерью погибшего, доставили в медучреждение. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об угрозе применения насилия в отношении представителя власти.