РВСН полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства в 2024 году

Ракетные войска стратегического назначения РФ полностью перейдут на ракетные комплексы российского производства к 2024 году. Об этом рассказал командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

Он пояснил, что в 2019 году в рамках госпрограммы вооружения закуплено около сотни новых образцов вооружения и военной техники, что позволило завершить перевооружение трех полков на комплексы «Ярс» и начать перевооружение еще одного на комплекс «Авангард». По словам Каракаева, доля современных ракетных комплексов к концу года будет доведена до 76 процентов.

«В 2024 году долю современных ракетных комплексов планируется довести до ста процентов, то есть РВСН перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства», - подчеркнул он.

Во вторник, 17 декабря, РВСН отмечают свое 60-летие. В связи с приближением даты военнослужащих и ветеранов поздравил глава Минобороны России Сергей Шойгу.