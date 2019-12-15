Вросла в кожу: в Омске отчим заставлял пасынка стоять на гречке

В Омске 16 декабря в 10.00 по местному времени состоится первое судебное заседание по делу о пытках восьмилетнего мальчика, которого мать и отчим в наказание заставляли часами стоять на коленях на гречке, а итоге крупа вросла ему под кожу. После этого мальчик три месяца жил в реабилитационном центре.

Как рассказала старший помощник руководителя СУ СК РФ по Омской области Лариса Болдинова, в настоящее время мужчина находится под арестом, а мать ребенка - под подпиской о невыезде. При этом мальчик остался с матерью, так как решение об изъятии пока не принималось.

«Взрослые обвиняются в истязании несовершеннолетнего, отчиму также вменяется умышленное причинение среднего вреда здоровью, а матери - неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка», - сказала представитель СКР.

Как пишет ТАСС, об истязаниях стало известно в мае, когда ребенок сбежал к соседу на даче. Мужчина вызвал правоохранителей и медиков. Для удаления гречки мальчику назначили операцию.

«Отчим, поэтому прав как родитель на него не имеет. Опека мать прав не лишила и не ограничила в них, поэтому она пришла и забрала ребенка как официальный его представитель», - пояснили в Минтруда.

По словам Болдиновой, наказание к ребенку применялось за любые провинности, к примеру, если задержался после школы. Мальчика избивали, дергали за волосы, ставили на гречку на ночь - до 5 утра - и записывали все это на видео.

Оказалось, что сожитель женщины, 35-летний программист, обнаружил способы наказания в Сети. Позднее 27-летняя мать ребенка Алина Юмашева заявила, что сначала метод проверила на себе и он, по ее словам, оказался безболезненный, пишет сайт «Комсомольской правды».