В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за снега и обледенения
Повышенный уровень опасности действует в Москве и Подмосковье до 16.00 16 декабря.
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Гидрометцентр РФ предупредил о неблагоприятных метеоусловиях, которые сохранятся в Москве и Подмосковье до 16.00 понедельника, 16 декабря.
Данную ситуацию в столичном регионе вызвали снег и обледенение.
В ближайшие дни в столичном регионе сохранится облачная погода, ожидаются осадки в виде дождя со снегом. В воскресенье днем и в ночь на понедельник ожидается от +1 до +3 градусов.