Не прикол: сын Валерии снова попал в ДТП

Сын певицы Валерии 21-летний Арсений Шульгин попал в аварию третий раз за неделю, о чем он рассказал в Instagram.

«Ребята, можно подумать, что это прикол. Но это не прикол. Это третья авария. Жесть какая-то», - написал он.

Молодой человек опубликовал видео с места происшествия, отметив, что ничего серьезного не случилось. По его словам, автомобили немного задели друг друга.

«Ничего страшного. На моей машине только рамку номерную надо поменять. Даже гайцов не стали вызывать», - добавил блогер.

Напомним, Арсений попал в ДТП 8 декабря, когда ехал в Петербург со своей девушкой на концерт Валерии. Машину занесло на мокрой трассе, и она влетела в отбойник. Молодых людей пришлось госпитализировать. У юноши были разорваны верхняя и нижняя губы.

Сразу после выписки Шульгин снова оказался участником ДТП, так как в его такси врезался автобус.