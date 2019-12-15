Россиянам рекомендовано отказаться от салатов с майонезом на Новый год

Праздничные блюда для новогоднего стола должны быть нежирными и легко усваиваемыми. Об этом предупредили в Роспотребнадзоре накануне праздника.

В ведомстве порекомендовали россиянам отказаться от приготовления салатов с майонезом и растительным маслом, заправки из которых дают нагрузку на поджелудочную железу и печень. Поскольку новогодний ужин происходит, как правило, в ночное время, когда организм привык отдыхать, в это время работа пищеварительной системы значительно замедлена.

Что касается мясных блюд, то идеальными в этом случае будут птица, кролик и нежирная рыба. Кроме того, на столе должны быть фрукты, которые вместе с овощами будут способствовать активизации деятельности желудочно-кишечного тракта.

А совсем отказаться следует от продуктов без термической обработки, например, рыбы-строганины. Так как это вызывает нагрузку на органы пищеварения и может привести к отравлению.