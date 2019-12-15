В Польше рассказали о последствиях попыток сделать Россию врагом

Польша не будет настаивать на противостоянии Запада и России, так как может стать жертвой данного конфликта, заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский.

«Как страна, соседствующая с Россией, мы никогда не будем настаивать на антагонизме в отношениях Запада с Россией, потому что тогда мы можем стать жертвой этого антагонизма», - сказал Щерский.

Как он сказал Reuters, польский президент Анджей Дуда заявил, что для Польши Россия является не врагом, а соседом и партнером.

Щерский напомнил, что на саммите НАТО в Лондоне в начале декабря президент Франции Эммануэль Макрон призвал Варшаву пересмотреть отношения с Москвой, но изменить позицию Дуды ему не удалось.

«Политика РФ может измениться, может открыть путь к более широкому диалогу, но это потребует изменения условий. В первую очередь, отход от силовой политики в регионе», - добавил глава канцелярии президента Польши.

Сенатор Владимир Джабаров после заявлений польского лидера сказал, что его слова отражают позицию президента США Дональда Трампа. По его мнению, он заявил о сотрудничестве с Москвой, а после этого идею поддержали и остальные государства-члены НАТО.