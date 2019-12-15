В Кремле прокомментировали планы Киева по вводу миротворцев ООН в Донбасс

Киев еще не выдвигал никаких новых инициатив по поводу размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал слова главы украинского МИД Вадима Пристайко о том, что Киев намерен вернуться к идее размещения миротворческого контингента ООН на юго-востоке Украины, если будут исчерпаны все возможности минских соглашений.

По его словам, предложение о введении миротворческого контингента в Донбасс поступало ранее от РФ, однако условия не устроили Украину.

«Пока формально никаких новых инициатив не высказывалось», - сказал Песков.

Напомним, в 2017 году российский президент Владимир Путин предложил разместить на линии соприкосновения в Донбассе миссию ООН для обеспечения безопасности наблюдателей ОБСЕ. Киев заявил, что миротворцы должны быть размещены на всей территории региона, в том числе и на границе с РФ.