Россияне стали покупать более дорогие смартфоны

Опрос ритейлеров электроники показал, что жители РФ стали приобретать более дорогие смартфоны. За год их средняя цена возросла на пять процентов и теперь составляет 16-17 тысяч.

Как cообщает РИА Новости, покупатели заинтересованы в приобретении более производительных и технически совершенных моделей, которые удовлетворят все потребности на ближайшие два-три года.

В премиум сегменте (от 50 тысяч рублей) реализация гаджетов по числу продаж год от года выросла более чем на четверть по числу продаж и на 30 % - «в деньгах».

Среди производителей сохраняет лидерство Samsung, за ним следуют Huawei, Honor, Xiaomi и Apple.